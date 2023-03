Verso Tottenham-Milan, Sheva: "I rossoneri devono ripetere la partita dell’andata"

Che partita dovrà fare il Milan stasera contro il Tottenham? Andriy Shevchenko, ex attaccante rossonero, ha spiegato alla Gazzetta dello Sport: "Deve ripetere la partita dell’andata. Il Milan visto a San Siro mi è piaciuto per mentalità, sempre dentro la gara. Ho visto giocatori molto determinati, ho ritrovato l’energia di squadra che è stata alla base dei successi. Se qui a Londra si presentano con lo stesso atteggiamento e lo stesso spirito faranno la loro parte. Il Milan faccia il Milan, giochi la sua partita e bene.

Sia compatto ma vada anche all’attacco, non pensi solo a difendersi. Ora ha giocatori di esperienza che sanno gestire le situazioni ma affrontare le squadre inglesi a casa loro è diverso, specie in Champions: il Tottenham vorrà aumentare la pressione. Il Milan non deve sbagliare impostazione, essere troppo difensivo. Può davvero fare la sua parte, con la testa giusta".