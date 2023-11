Verso Ucraina-Italia, Sheva: "La qualificazione regalerebbe un momento di felicità a un popolo che continua a soffrire"

In vista di Ucraina-Italia di stasera, gara decisiva per la qualificazione di una delle due squadre all'Europeo 2024, Andriy Shevchenko, ex attaccante ucraino del Milan, ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Se mi fa strano giocare proprio contro l'Italia una partita da dentro o fuori? Nello sport succede, mi è capitato da giocatore e mi capita adesso da tifoso. Ma in questo caso la situazione è ancora più speciale, perché per noi i successi sportivi in questo momento valgono di più. La qualificazione regalerebbe un momento di orgoglio e di felicità a un popolo che ha sofferto tanto e continua a soffrire".