Verso Ucraina-Italia, Shevchenko: "Non è una partita come le altre"

Ucraina-Italia si avvicina sempre di più e con essa si avvicina l'ora del giudizio per le due nazionali. In una lunga intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, Andriy Shevchenko, l'ex attaccante del Milan e della nazionale ucraina, ha parlato della sfida di questa sera, che vede il suo cuore diviso a metà, ma che ovviamente vede prevalere la propria nazionale: "È una partita importantissima, anzi, molto più di una partita per tutti noi. Nonostante la guerra, nonostante la necessità di giocare in trasferta e con tutte le difficoltà che abbiamo dentro al Paese, la squadra è ancora in corsa e in buona posizione. Naturalmente c’è stato un cambio generazionale, abbiamo giocatori validi come Mudryk, Sudakov e Tsyngakov. Rebrov ha fatto un ottimo lavoro in una situazione complicata. Ha portato una filosofia sua e la squadra si è rigenerata. Arrivati a questo punto non abbiamo niente da perdere, ma non per questo ci vogliamo accontentare".

Chi temi dell'Italia?

"Io temo più che i singoli la squadra nel suo complesso. E anche per Luciano Spalletti le motivazioni sono tante. Stimo tanto Luciano, è un allenatore bravissimo, uno dei migliori, e vorrà certamente riportare l’Italia in alto dopo la delusione dell’esclusione dal Mondiale. Il gruppo azzurro è forte mentalmente e ha giocatori di qualità. Non ci regaleranno niente perché la qualificazione conta tantissimo anche per loro, ma noi siamo pronti a batterci Perché questa non è una partita come le altre".