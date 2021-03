Verso United-Milan, Ambrosini: "I rossoneri non devono concedere campo ai loro uomini di qualità"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Massimo Ambrosini, ex giocatore rossonero, ha parlato così del match di domani tra Manchester United e Milan: "Il Manchester è cambiato da quando è arrivato Bruno Fernandes. È una squadra pratica, che come il Milan ha trovato compattezza e permette ai giocatori di qualità di esprimersi. Occhio anche a Martial e Greenwood, un talento. E poi Rashford: ha grande qualità ma si è fatto male nel derby vinto con il City... Lo United accetta partite di sacrificio, non vuole dominare per forza. Il Milan non deve concedere campo ai loro uomini di qualità. Deve riuscire a mantenere il controllo della situazione consapevole di non essere inferiore dal punto di vista tecnico e del palleggio".