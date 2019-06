VIDEO - MLS, Ibrahimovic segna in rovesciata

Non basta un gran gol di Zlatan Ibrahimovic ai LA Galaxy per evitare la sconfitta. L'asso svedese si inventa una splendida rovesciata nella sfida contro i New England Revolution che hanno comunque vinto l'incontro per 2-1. Galaxy che dopo 16 partite disputate si trovano al secondo posto in classifica nella Western Conference, staccati di nove lunghezze dai cugini del LAFC. Per Ibra 11° gol in campionato e secondo posto nella classifica marcatori dietro Carlos Vela, a quota 16.