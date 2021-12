Vieri non ha dubbi: "Scudetto? Il Milan se la può giocare fino in fondo"

In merito alla corsa scudetto, l'ex rossonero Christian Vieri ha dichiarato al Corriere della Sera: "Dietro non vedo squadre più forti di Inter, Milan, Napoli e Atalanta. Se il Milan può davvero andare fino in fondo? Sì, sono sicuro. Lo ha dimostrato anche a Empoli, vincendo su un campo difficile. Appena ha recuperato alcuni giocatori importanti - Theo Hernandez su tutti - la musica è cambiata. Giocano sempre per vincere, attaccano, e in due anni hanno acquisito una mentalità importante. Quello del Milan è un calcio intenso, veloce. E Kessie, in particolare, è fondamentale: deve giocare sempre su questi livelli".