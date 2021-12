Vieri su Ibra: "È ancora in grado di intimidire qualsiasi difesa"

Christian Vieri, ex attaccante rossonero, ha parlato così di Zlatan Ibrahimovic ai microfoni del Corriere della Sera: "È invecchiato come tutti i 40enni, ma la palla giusta la butta ancora dentro con regolarità. Certo, non gli devi chiedere di correre tutta la gara, non può farlo, ma resta una sentenza nelle aree avversarie. È ancora in grado di intimidire qualsiasi difesa".