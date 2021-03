Vieri su Ibra: "In Italia si guarda solo all’età. Perché uno deve smettere a 39 anni se sta bene?"

Nella lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, l'ex rossonero Christian Vieri ha commentato così la stagione di Zlatan Ibrahimovic: "Avevo detto che avrebbe segnato 20 gol: è a 15 e ha saltato 13 partite. Un gol a partita: io non sbaglio. In Italia si guarda solo all’età, che invece è bugiarda. Perché uno deve smettere a 39 anni se sta bene? E perché Mancini non deve chiamare Zaniolo a 19? Perché non ha debuttato in A? Dipende tutto dalla voglia che hai e dagli infortuni che non hai. Il ritorno in nazionale dello svedese? Sarà come giocare un turno di Champions o di Europa League. Si gestirà e si divertirà".