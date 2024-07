Vranckx tra le opzioni del Bologna per il centrocampo. Ma è l'alternativa a Thorstvedt

Il norvegese Kristian Thorstvedt (25 anni) è ormai da inizio mercato un'idea del Bologna per questa finestra di mercato e l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ripropone in orbita rossoblù il nome del classe 1999 in forza al Sassuolo, con il quale ha patito la storica e amara retrocessione in Serie B.

I neroverdi valutano il cartellino di Thorstvedt tra gli 11 e i 12 milioni di euro, il giocatore avrebbe le caratteristiche ideali per aggiungere verticalità e magari qualche gol in più al reparto di Italiano. Non è però l'unico profilo in ballo, anzi.

Secondo la rosea infatti resistono anche le candidature di Alexander Prass (23 anni) dello Sturm Graz, e Mandela Keita (22) dell'Anversa. Esiste anche l'idea Aster Vranckx (21, nell'immagine), ex Milan oggi al Wolfsburg e forte opzione per la Fiorentina nelle scorse settimane. La sfida con i viola si è riaccesa anche sul mercato.