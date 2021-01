Weah: "Non sono sorpreso dal Milan, spero vinca lo scudetto"

George Weah, grande ex attaccante rossonero e attuale Presidente della Liberia, ha commentato così il momento del Milan ai microfoni della Gazzetta dello Sport: "Spero che il Milan vinca lo scudetto, è in testa alla classifica. Se la cosa mi sorprende? E perché dovrebbe? Stiamo parlando del Milan, mica di una squadra qualsiasi. Ha vissuto dei momenti di difficoltà, ma da diversi mesi ha iniziato un progetto preciso, brillante, concreto. Dovevano ritrovarsi e lo stanno facendo, perché la cultura della vittoria fa parte del Dna rossonero. Ecco perché non sono affatto sorpreso".