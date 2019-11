Yepes: "Giocare nel Milan è stato un sogno, è stato facile dire sì ai rossoneri"

Intervistato da calciomercato.com, Mario Yepes, ex difensore rossonero, ha raccontato cosa vuole dire per lui per la parola Milan: "Prima di tutto quando uno mi dice la parola Milan mi vengono tante cose nella testa. La prima è che quando ero piccolo tifavo il Milan in serie A. Nelle giovanili giocavo da punta e quindi seguivo tutto quello che faceva Van Basten. Poi ho iniziato a giocare da difensore centrale e ho iniziato a osservare, con ammirazione, Baresi. Ho sempre seguito le sorti del club rossonero, Maldini è stato un grande esempio. Quando Galliani mi ha chiamato per me è stata una cosa molto bella. Prima di tutto è stata la chiamata di una squadra dove ho sempre sognato di giocare. Ma anche la consapevolezza del lavoro fatto al Chievo era stato seguito non solo dal Milan, ma da tutte le società. Per me è stato molto facile dire sì a Galliani e al Milan".