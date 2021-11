Zaccheroni: "Chi prende Vlahovic fa l’affare. Per il Milan può essere il dopo Ibra"

Tutte le big italiane hanno messo gli occhi su Dusan Vlahovic, attaccante che non è intenzionato a rinnovare con la Fiorentina e che quindi potrebbe muoversi nelle prossime finestre di mercato. In merito al suo futuro, Alberto Zaccheroni, ex tecnico del Milan, ha dichiarato a Tuttosport: "Vlahovic farebbe comodo a tutti in Italia. Chi lo prende fa l’affare. Per l’Inter può essere il dopo Dzeko ideale, per il Milan il post Ibra. Alla Juve potrebbe far comodo subito, anche se Morata non è l’ultima ruota del carro come sento dire in giro da qualcuno… Il problema è che spesso in area c’è soltanto lo spagnolo. O al massimo McKennie".