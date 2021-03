Zaccheroni: "Grande lavoro di Pioli. Il suo Milan non è la squadra migliore, ma è quella che gioca meglio"

L'ex tecnico rossonero Alberto Zaccheroni ha commentato così il lavoro di Pioli sulla panchina del Milan ai microfoni della Gazzetta dello Sport: "Pioli sta facendo un grande lavoro. L’entusiasmo si alimenta affacciandosi avanti, non guardandosi alle spalle. Anche perché il Milan ha qualcosa in più di tutte le altre, Inter compresa, cioè la qualità di gioco: quando riescono a muoversi in trenta metri della metà campo avversaria, sono un bel vedere. Il Milan non è la squadra migliore, ma è quella che gioca meglio. Ha trovato la quadra prima e meglio delle altre, è su questa certezza che deve costruire".