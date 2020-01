Zaccheroni: "Leao arriverà in alto, ma ora non è maturo. Su Paquetà..."

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex rossonero Alberto Zaccheroni ha parlato così di Lucas Paquetà e Rafael Leao: "Paquetà mi pare un ragazzo molto sensibile, che va sostenuto. E poi ci sono altre situazioni: una mezzala sinistra a destra...difficile che giochi bene. Faccio fatica a bocciare Paquetà, mi pare di non averlo mai visto al suo posto. Leao? Arriverà in alto probabilmente, ma ora non è maturo".