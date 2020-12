Zaccheroni: "Pioli ha dato sicurezze ai giocatori, chiunque giochi sembra essere lì da 10 anni"

Nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Alberto Zaccheroni, ex tecnico rossonero, ha parlato anche di Stefano Pioli. Ecco le sue dichiarazioni: "Un anno fa si era messo in una brutta situazione, penso alla sconfitta di Bergamo contro l’Atalanta. Poi è venuto fuori, ha lavorato benissimo: i giocatori in campo cercano sicurezze e lui evidentemente le ha date. Chiunque giochi sembra essere lì da 10 anni, Kalulu ne è l’ultima dimostrazione".