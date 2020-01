Zaccheroni: "Se hai Ibra, Piatek non può giocare. E’ una coppia che non funzionerebbe"

Alberto Zaccheroni, ex tecnico rossonero, ha rilasciato queste parole alla Gazzetta dello Sport su Zlatan Ibrahimovic: "Ha carisma. E’ il tipo che dice ai compagni: 'passami la palla che poi ci penso io'. Con Guardiola non poteva andare d’accordo, il tiqui taka non fa per lui. Zlatan toglie pressioni alla squadra. Certo, qualcuno farà ancora fatica: se hai Ibra, Piatek non può giocare. E’ una coppia che non funzionerebbe".