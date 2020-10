Zaccheroni su Ibra: "Nessuno sposta gli equilibri come lui, forse solo Messi"

Intervenuto a SkySport24, l'ex tecnico rossonero Alberto Zaccheroni ha parlato così di Zlatan Ibrahimovic: "A me non sembra che si stia spendendo più di tanto, sta giocando più di qualità che di quantità. Gioca sempre in quei 15-20 metri in verticale e in orizzontale. E' talmente maturo che capisce da solo quando è necessario spendere delle energie e quando può evitare di farlo. Pioli lo sta gestendo al meglio, non gli chiederà mai di muoversi di più. Attorno a lui ci sono tanti giovani che vogliono mettersi in evidenza, vicino a Ibra hanno una grande opportunità. E' un giocatore che sposta gli equilibri come nessun altro in questo momento, forse solo Messi sposta gli equilibri come Ibra".