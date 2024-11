Zambrotta: "Chi ha più da perdere in Milan-Juventus? I rossoneri. Che sfida sulle fasce"

vedi letture

In vista di Milan-Juventus di sabato, Gianluca Zambrotta, doppio ex della sfida, ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Chi ha più da perdere in questa sfida? La classifica è evidentemente più deficitaria per il Milan, che è un po' in difficoltà. La Juve è lì, in quel club di sei squadre divise da due punti. Poi, certo, il Milan ha una partita in meno, e ha la possibilità di giocare in casa con lo stadio pieno. Però, di base, sono i rossoneri a dover dare qualcosa in più in questo momento. Il Milan ha vinto il derby dove non era favorito, ma ha perso punti malamente con il Napoli, e anche con Parma e Cagliari. Punti che una squadra con certe ambizioni non può permettersi di lasciare per strada.

Se la partita si deciderà sulle fasce? Sulle fasce sarà una bellissima sfida, mi piace molto come prospettiva, è interessante, è intrigante. Theo e Leao formano una catena che offre tanto estro, lo stesso vale per Conceiçao, e anche Pulisic è in un momento ottimo, così come Cambiaso".