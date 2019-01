Zambrotta: "Higuain non sarà distratto dal mercato, ma non credo che un eventuale gol cambierebbe le sue prospettive"

In merito al momento di Gonzalo Higuain, l'ex rossonero Gianluca Zambrotta ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Se un giocatore non si trova bene nel club in cui sta, poi è difficile convincerlo del contrario. Non credo che un eventuale gol, anche se fosse quello decisivo per la vittoria, cambierebbe le sue prospettive, se il Pipa ha davvero già fatto una scelta. Pipita distratto dalle voci di mercato? Non ho dubbi, per come lo conosco: potrà avere tutte le distrazioni di mercato del mondo, ma in una gara simile penserà solo a prendersi quel trofeo. Può essere lui l’uomo del match, in modo da far vedere qual è il vero Higuain".