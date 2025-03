Zambrotta: "Mi dispiace perché so quello che stanno passando coloro che sono lì adesso. Al Milan devi sempre vincere, altrimenti..."

In merito alla stagione del Milan, Gianluca Zambrotta, ex terzino rossonero, ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Una rosa forte, che non trova fuori dal campo un ambiente sereno e una linea sicura (della società, ndr), va in difficoltà. I giocatori avvertono certe cose e se non lavorano in un clima tranquillo, le prestazioni ne risentono. Se a San Siro la curva entra dopo 15’ e contesta la società, tu che sei in campo non puoi dare il 100%.

Mi dispiace perché so quello che stanno passando coloro che sono lì adesso. Al Milan devi sempre vincere, altrimenti... La squadra ha valori importanti e merita più della classifica attuale. Obiettivo di questo finale di stagione? Raggiungere almeno l’Europa League e arrivare in finale di Coppa Italia vincendo il derby”.