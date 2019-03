Zambrotta: "Milan, non porti limiti: adesso sei a -6 dal secondo posto"

Il Milan punta a tornare finalmente in Champions League. Al momento i rossoneri sono terzi in classifica, ma, secondo l'ex milanista Gianluca Zambrotta, la squadra di Gattuso non deve porsi limiti: "In caso di qualificazione alla prossima Champions League, serviranno acquisti di valore internazionale da effettuare in estate. Il Milan, però, non deve mai porsi limiti, adesso è a -6 dal Napoli secondo, deve guardare in alto".