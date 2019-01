Zambrotta su Conti: "Giocatori così ci servono come il pane. Il ballottaggio con Calabria migliorerà entrambi"

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, l'ex rossonero Gianluca Zambrotta ha parlato così di Andrea Conti "E’ un giocatore importante restituito al calcio, non solo al Milan. Giocatori così ci servono come il pane. Con Calabria sulla destra si preannuncia un bel ballottaggio e sono contento di questo, perché migliorerà entrambi. E’ molto bello che Gattuso possa lavorare su giocatori giovani, forti e italiani, con un futuro luminoso davanti. Per come la vedo io, concettualmente non potrebbe esserci un ballottaggio più stimolante".