Zambrotta su Leao: "Lo percepisco più sereno e tranquillo col Portogallo e questa cosa lascia un punto di domanda su quello che a oggi è nel Milan"

Gianluca Zambrotta, ex terzino rossonero, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato così di Theo Hernandez e Rafael Leao: "Hanno avuto alti e bassi come tutto il Milan. Loro però sono i giocatori più importanti - insieme a Pulisic, Maignan e anche Fofana -, quindi sono la spinta che il Milan deve avere nei momenti difficili: quest’anno non hanno reso come ci si aspetta, devono essere più decisivi e continui.

Da chi mi aspetto di più tra loro due? Leao lo percepisco più sereno e tranquillo col Portogallo, ha detto che in nazionale si sente voluto bene e rispettato da tutti e questa cosa lascia un punto di domanda su quello che a oggi è nel Milan. Non si può pensare che da attaccante abbia segnato un solo gol: ha fatto diversi assist, ma per caratteristiche e importanza non può essere solo Pulisic il personaggio principale del Milan. Ci può stare la giornata dove non stai bene, però nelle altre devi essere sempre decisivo, entrare nelle azioni".