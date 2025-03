Zambrotta sul Milan: "Non c'è un clima sereno, è naturale che la squadra non possa pensare solo al campo"

Gianluca Zambrotta, ex terzino destro di Barcellona, Milan e Juventus, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset, commentando così il periodo vissuto dai rossoneri:

Come vede la posizione di Conceicao al Milan?

"Sta facendo comunque un buon lavoro per quello che ha trovato quando è arrivato. Ha dato una sterzata subito con la vittoria della Supercoppa con due rimonte impossibili contro due squadre rivali da sempre. Si è ritrovato i problemi che aveva anche Fonseca. Non c'è un clima sereno e tranquillo, è naturale che la squadra non possa lavorare in maniera serena e tranquilla e pensare solo al campo. Fin quando l'ambiente non ti permette di fare questo sarà comunque difficile. La società deve fare il punto della situazione e cercare un ds che abbia esperienza e che abbia vinto in squadre importanti negli ultimi anni e infine ridare un po' serenità all'ambiente, che è quello che manca anche al Milan".

Come avrebbe visto Theo Hernandez al Como?

"Sicuramente molto bene, lo conosciamo tutti, è un grande talento. Basti pensare che ha superato un certo Paolo Maldini come gol da difensore, questo già dice tutto. Non si può discutere un giocatore come lui. Un po' come Leao, è un po' discontinuo. Quando riusciranno a trovare la continuità nel rendimento diventeranno i pilastri di questo Milan. Vederlo al Como in una neopromossa… Era sicuramente una bella idea, ma era un po' improbabile vederlo lì. I lariani comunque hanno fatto grandi investimenti, è bello vederli giocare".