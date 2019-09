Zubizarreta rivela: "Volevo Laxalt al Marsiglia ma non ci sono riuscito"

Il Marsiglia ha provato a strappare Diego Laxalt al Torino, ma alla fine il giocatore ex Milan ha scelto di vestire la maglia granata. A confermare questa trattativa non andata in porto, è stato lo stesso ds dei francesi Andoni Zubizarreta: "Ci manca un terzino sinistro, ma abbiamo molti giovani che possono giocare in quella posizione. Non siamo riusciti ad arrivare a Miranda e neppure a Diego Laxalt del Milan".