Pisa-Milan, il tabellino del match a fine primo tempo
© foto di MilanNews
Oggi alle 21:40I tabellini
di Manuel Del Vecchio

Questo il tabellino di Pisa-Milan a fine primo tempo, match valido per la venticinquesima giornata di Serie A.

PISA-MILAN 0-1
Marcatori: 39’ Loftus-Cheek

LE FORMAZIONI
PISA (3-4-2-1): Nicolas; Canestrelli, Caracciolo, Božhinov; Touré, Aebischer, Loyola, Angori; Tramoni, Stojilković; Moreo. A disp.: Guizzo, Luppichini; Calabresi, Coppola; Akisanmiro, Cuadrado, Højholt, Iling-Junior, Léris, Piccinini; Durosinmi, Lorran, Meister, Stengs. All.: Hiljemark.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Athekame, Fofana, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Nkunku. A disp.: Pittarella, Terracciano; De Winter, Estupiñan, Odogu; Jashari, Pulisic, Ricci; Füllkrug, Leão. All.: Allegri.

Arbitro: Fabbri di Ravenna. 

Ammoniti: 16’ Touré.

Recupero: 1’ 1T.