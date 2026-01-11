Serie A, Fiorentina-Milan 1-1: il tabellino del match
Questo il tabellino di Fiorentina-Milan, match valido per la ventesima giornata di Serie A.
FIORENTINA-MILAN 1-1
Marcatori: 66’ Comuzzo, 89’ Nkunku.
LE FORMAZIONI
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongračić, Gosens (dal 83’ Ranieri); Mandragora (dal 65’ Brescianini), Fagioli, Ndour (dal 91’ Sohm); Parisi (da 83’ Fortini), Kean, Guðmundsson (dal 83’ Solomon). A disp.: Christensen, Lezzerini, Koaudio, Košpo, Fazzini, Nicolussi Caviglia; Piccoli. All.: Vanoli.
MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlović (dal 74’ Nkunku); Saelemaekers, Loftus-Cheek (dal 63’ Fofana), Jashari (dal 60’ Rabiot), Ricci, Estupiñan (dal 60’ Basrtesaghi); Pulisic, Füllkrug (dal 60’ Leao). A disp.: Torriani; Athekame, Duțu, Odogu, Modrić. All.: Allegri.
Arbitro: Massa di Imperia.
Ammoniti: 31’ Kean, 45’+1 Vanoli, 53’ Estupinan, 80’ Fagioli, 84’ Rabiot, 90’+4 Fofana.
Espulsi: 45’+2 Vanoli.
Recupero: 4’ 1T, 7’ 2T.
