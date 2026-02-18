Serie A, Milan-Como 1-1: il tabellino del match

Serie A, Milan-Como 1-1: il tabellino del match
Manuel Del Vecchio

Questo il tabellino di Milan-Como, match valido per il recupero della ventiquattresima giornata di Serie A.

MILAN-COMO 1-1
Marcatori: 32’ Nico Paz, 64’ Leao

LE FORMAZIONI
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlović (dal 46’ Gabbia); Athekame (dal 56’ Saelemaekers), Jashari, Modrić, Ricci (dal 56’ Fofana), Bartesaghi; Nkunku (dal 62’ Fullkrug), Leão (dal 82’ Pulisic). A disp.: Terracciano, Torriani; Estupiñan, Odogu, Loftus-Cheek. All.: Allegri.

COMO (3-5-2): Butez; Kempf, Ramón, Diego Carlos; Vojvoda (dal 90’ Smolčić), Perrone, Caqueret (dal 78’ Da Cunha), Roberto (dal 78’ Rodriguez), Van der Brempt (dal 71’ Valle); Paz (dal 71’ Douvikas), Baturina. A disp.: Čavlina, Törnqvist, Vigorito; Moreno, Lahdo; Addai, Kühn. All.: Fàbregas.

Arbitro: Mariani di Aprilia.

Ammoniti: 53’ Paz, 63’ Butez, 68’ Leao, 68’ Sergi Roberto, 87’ Saelemaekers.

Espulsi: Allegri 80’.

Recupero: 2’ 1T, 5’ 2T.