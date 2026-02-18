Serie A, Milan-Como 1-1: il tabellino del match
Questo il tabellino di Milan-Como, match valido per il recupero della ventiquattresima giornata di Serie A.
MILAN-COMO 1-1
Marcatori: 32’ Nico Paz, 64’ Leao
LE FORMAZIONI
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlović (dal 46’ Gabbia); Athekame (dal 56’ Saelemaekers), Jashari, Modrić, Ricci (dal 56’ Fofana), Bartesaghi; Nkunku (dal 62’ Fullkrug), Leão (dal 82’ Pulisic). A disp.: Terracciano, Torriani; Estupiñan, Odogu, Loftus-Cheek. All.: Allegri.
COMO (3-5-2): Butez; Kempf, Ramón, Diego Carlos; Vojvoda (dal 90’ Smolčić), Perrone, Caqueret (dal 78’ Da Cunha), Roberto (dal 78’ Rodriguez), Van der Brempt (dal 71’ Valle); Paz (dal 71’ Douvikas), Baturina. A disp.: Čavlina, Törnqvist, Vigorito; Moreno, Lahdo; Addai, Kühn. All.: Fàbregas.
Arbitro: Mariani di Aprilia.
Ammoniti: 53’ Paz, 63’ Butez, 68’ Leao, 68’ Sergi Roberto, 87’ Saelemaekers.
Espulsi: Allegri 80’.
Recupero: 2’ 1T, 5’ 2T.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan