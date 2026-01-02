Serie A, Cagliari-Milan 0-1: il tabellino del match
Questo il tabellino di Cagliari-Milan, match valido per la diciottesima giornata di Serie A.
CAGLIARI-MILAN 0-1
Marcatori: 50’ Leao.
LE FORMAZIONI
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Luperto, Rodríguez; Palestra, Adopo, Prati (dal 61’ Borrelli), Mazzitelli (dal 83’ Cavuoti), Obert (dal 61’ Idrissi); Esposito (dal 66’ Gaetano), Kılıçsoy (dal 83’ Pavoletti). A disp.: Ciocci, Radunović; Di Pardo, Mina, Pintus, Deiola, Liteta, Rog, Luvumbo, Trepy. All. Fabio Pisacane.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Bartesaghi; Saelemaekers, Fofana (dal 69’ Ricci), Modric, Rabiot, Estupinan (dal 79’ Gabbia); Loftus-Cheek (dal 79’ Pulisic), Leao (dal 69’ Fullkrug). A disp.: Sportiello, Torriani, Odogu, Pavlovic, Athekame, Jashari, Castiello. All. Massimiliano Allegri.
Arbitro: Abisso di Palermo
Ammoniti: 83’ Idrissi, 90’+1 Saelemaekers, 90’+1 Palestra.
Recupero: 1’ 1T, 4’ 2T.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan