Clamoroso Milan Femminile! Vinceva 3-1 all'88', risultato finale 3-3. Occasione persa con la Fiorentina

Amarissimo in bocca per il Milan Femminile nella seconda giornata della Poule Scudetto. La squadra di Ganz, in vantaggio per 3-1 sulla Fiorentina fino all'88esimo grazie alle reti di Vigilucci, Asllani e di Piemonte, si è fatta rimontare nel finale dalle viola con le reti di Hammarlund all'88esimo e di Boquete su rigore al 95esimo (doppietta per lei). 1 punto in 2 partite fino ad ora nella Poule Scudetto.