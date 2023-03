Coppa Italia Femminile, beffa nel finale per la squadra di Ganz: è la Roma ad andare in finale

Terminata la regular season in campionato e in vista delle prossime sfide per la poule scudetto, il Milan di Ganz può impiegare tutte le energie per cercare di raggiungere il primo obiettivo -e trofeo - stagionale. Nel dettaglio, dopo la vittoria nella gara del 5 Marzo per 1-0, grazie alla rete di Martina Piemonte arrivata verso la fine della prima frazione di gioco, la squadra di Ganz ritrova le giallorosse nel match valido per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia Femminile.

La gara di ritorno continua di fatto sulla falsa riga dei 90’ già giocati, con il Milan che inizia subito con il piede sull’acceleratore, grazie all’occasione dopo solo un minuto di gioco per Alia Guagni, che crossa in area ma viene fermata da Bartoli. Nei minuti successivi, però, è la squadra di Spugna a crescere e creare diverse occasioni potenzialmente pericolose, come quella al 17’ con il salvataggio preciso e decisivo di Babb su Giuliano. Al 30’ le rossonere sbloccano il risultato, con l’azione nata da cross di Guagni, l’errore della difesa giallorossa e la deviazione cinica in rete di Martina Piemonte. Nel complesso il Milan gioca un buon primo tempo, con l’intera squadra attenta in particolare nella fase difensiva. Una menzione speciale va sicuramente a una preziosa Grimshaw che macina metri, all’ottima prestazione di Alia Guagni ovunque in campo e in particolare alla nostra numero 19, Martina Piemonte, una sentenza sia in campionato che in Coppa Italia. L’unica nota negativa al termine della prima frazione di gioco è la rete dell’1-1 al 41’ siglata da Andressa che riapre il match e mette in stand-by la qualificazione delle rossonere alla finale. Nella ripresa la gara diventa sempre più in salita per la squadra di Ganz, con la Roma che continua a proporsi in avanti e a creare occasioni, prima al 50’ con la conclusione di Giuliano che finisce fuori di poco e poi al 62’ con la rete di Giacinti che approfitta di una respinta di Babb per andare alla conclusione. Le speranze di strappare il pass per la finale si spengono definitivamente quando al 101’ arriva la rete del 3-1 per la Roma, grazie al lancio di Giuliano e alla conclusione in rete di Losada. Le rossonere terminano così ufficialmente questo percorso, che seppur non privo di ostacoli, ha regalato tante gioie ed emozioni.