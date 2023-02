Coppa Italia Femminile, quarti archiviati. In semifinale sarà Roma-Milan e Juve-Inter

Fonte: tuttomercatoweb.com

Nella giornata di ieri sono andate in archivio le gare di ritorno dei Quarti di Finale di Coppa Italia Femminile. Tutto facile per Roma e Juventus che avevano già blindato la qualificazione all'andata e che vincono senza affanni rispettivamente contro Pomigliano e Chievo Women. Pareggio invece per il Milan contro la Fiorentina nella sfida più interessante del lotto con le rossonere che avanzano grazie al successo dell'andata. Tanti gol ed emozioni fra Inter e Samp con le nerazzurre che si fanno rimontare da 3-0 a 3-4 e vincono solo ai calci di rigore. Ora le semifinali con Roma-Milan e Juventus-Inter.

Programma Quarti di finale – gare di ritorno

Inter-Sampdoria 3-4 (5-4 DcR) (andata 3-2)

5’ Polli (I), 10’ Chawinga (I), 23’ Nchout (I), 49’ Regazzoli (S), 52’ Prugna (S), 69' Tarenzi (S), 73’ Bonfantini (S)

Milan-Fiorentina 1-1 (andata 1-0)

31’ rig. Asllani (M), 45’ Hammarlund (F)

Roma-Pomigliano 2-0 (andata 8-1)

21’, 65’ Kramzar

Juventus-H&D Chievo Women 2-0 (andata 3-0)

56’ Bonansea, 65’ Caruso, 90'+3' rig. Girelli

Programma semifinali (date da comunicare)

Roma-Milan

Inter-Juventus