Coppa Italia Femminile, Sassuolo-Milan 0-2 a fine primo tempo: doppietta di Kamila Dubcova

Si è concluso poco fa il primo tempo di Sassuolo-Milan, match valido per l'andata dei quarti di Coppa Italia Femminile. Il risultato all'intervallo è di 2-0 per il Diavolo grazie ad una doppietta di Kamila Dubcova.

Le rossonere di mister Corti sono passate in vantaggio dopo appena 2' con una bella rete di testa di Dubcova, ex della sfida: cross dalla destra di Laurent per il numero 10 milanista che salta più in alto di tutti e batte Lonni che sfiora solo il pallone senza riuscire però a respingerlo.

Il raddoppio arriva al 26': errore in fase di impostazione del portiere del Sassuolo che di fatto regala palla a Dubcova che con il sinistro mette a segno la sua personale doppietta.