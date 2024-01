Femminile, Pomigliano-Milan 0-0: le rossonere non vanno oltre il pari

Finisce 0-0 la 14ª giornata di Serie A Femminile tra Pomigliano e Milan: un risultato giusto, quello maturato nella calda domenica di Torre del Greco. Un esito che arriva al termine di una partita fatta di fiammate, in cui entrambe le squadre hanno avuto più volte l'occasione per sbloccare un match rimasto però invariato, come inerzia e punteggio. Un punto che muove la classifica di entrambe le contendenti di giornata e che permette alle rossonere di restare pienamente in corsa per centrare la Poule Scudetto.

La squadra di Corti rinvia l'appuntamento con la vittoria in trasferta, ma incassa un clean sheet comunque importante - mancava, in campionato, dal 14 ottobre - e registra alcune prestazioni positive (su tutte Mesjasz, Dubcová e Soffia) e l'esordio assoluto di Nadia Nadim, in campo nella mezzora finale. La trasferta in terra campana chiude il gennaio delle rossonere, lanciate verso un mese di verdetti tra Coppa Italia (martedì 6 febbraio il ritorno dei Quarti col Sassuolo) e campionato, a partire dall'appuntamento di sabato 3 alle 15.00 contro la Fiorentina al PUMA House of Football.

LA CRONACA

Rossonere positive e propositive in avvio: dopo appena 40" Stašková impegna Gavillet in una parata difficile dopo l'assist di Rubio. Il Milan controlla, fa la partita e al netto di un paio di acuti campani con Nambi ha le occasioni migliori. Al 19' terzo tempo di Swaby che termina di poco a lato, al 25' il mancino di Bergamaschi da buona posizione finisce fuori. Dopo una fase centrale avara di emozioni una chance per parte sul finire della prima frazione: al 43' il pressing di Nambi su Babb riesce a metà (non arriva la conclusione), al 45' destro potente da 30 metri di Grimshaw è parato da Gavillet.

Ritmi blandi anche in avvio di secondo tempo. Il Milan ci prova al 49' con Soffia - percussione in avanti con la conclusione respinta da Ferrario - e al 59' con un mancino di Dompig dal limite che finisce sul fondo. Mister Corti prova a girarla con i cambi, tra cui l'esordio assoluto per Nadia Nadim: la neo rossonera si mette in luce al 71' con un mancino a giro che termina fuori. L'occasione migliore arriva al 74', assist di Dubcová per Dompig che sfiora la traversa con una conclusione potente. Le padrone di casa rispondono all'86' con Di Giammarino (para Babb) e all'88' con Ippólito: ultimi acuti dato che al triplice fischio, dopo 4' di recupero, è 0-0.

IL TABELLINO

POMIGLIANO-MILAN 0-0

POMIGLIANO (4-3-2-1): Gavillet; Battistini, Apicella, Caiazzo, Fusini; Di Giammarino, Ferrario, Rabot; Ippólito, Harvey (30'st Novellino); Nambi (16'st Arcangeli). A disp.: Buhigas; Vingiani; Babic, Domi, Schettino; Manca, Szymanowski. All.: Caruso.

MILAN (4-3-3): Babb; Bergamaschi (1'st Guagni), Mesjasz, Swaby, Soffia; Grimshaw (39'st Cernoia), Mascarello (39'st Vigilucci), Dubcová; Laurent, Stašková (20'st Nadim), Rubio Ávila (1'st Dompig). A disp.: Giuliani; Fusetti; Arrigoni, Marinelli. All.: Corti.

Arbitro: Leone di Barletta.

Ammonite: 32' Bergamaschi (M), 37'st Ippólito (P).