Femminile, Stapelfeldt saluta il Milan: "Porterò sempre nel cuore questa avventura"

Nina Stapelfeldt, ormai ex attaccante del Milan Femminile, lascia la società rossonera e saluta così su Instagram il club: "Grazie AC Milan, grazie per la calda accoglienza e per il costante supporto. È stato un onore indossare la maglia rossonera e difendere i colori di questo grande Club. Ho dato tutta me stessa e sono grata per la scorsa stagione. Non sarò più una giocatrice del Milan ma porterò per sempre nel cuore questa avventura".