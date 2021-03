Giacinti a MTV: "Vincere un trofeo con questa maglia sarebbe un sogno"

In vista del big match di domenica contro la Juventus, il capitano del Milan Femminile Valentina Giacinti ha parlato ai microfoni di Milan TV. Queste le sue dichiarazioni:

Come arrivare a questo big match? "Sicuramente la partita contro la Pink Bari è stato uno stimolo per affrontare al meglio la Juventus, non vogliamo cadere in cali di concentrazione. Con questa vittoria abbiamo preso ancora più consapevolezza".

Che partita ti aspetti? "Contro la Juventus sarà una partita tosta, mi aspetto una squadra pronta a lottare su tutti i palloni e trovare poi un risultato positivo per noi e per tutta la società".

Sarà una prova dura: "La voglia di vincere è tanta ma anche la voglia di fare bene e la voglia di fare una grande partita per dimostrare che non è un caso che siamo al secondo posto".

Come ti trovi con le idee di mister Ganz? "Mi trovo bene col 3-5-2, penso che sia uno dei moduli più belli, sono contenta di poter giocare così".

Su Boquete: "Vero è una professionista e una brava ragazza che fa bene al nostro gruppo. Ci ha portato tanta professionalità e ci sta insegnando tanto".

Su Hasegawa: "Hasegawa appena arrivata ho notato subito che era piccolina, poi l’ho vista in campo ed è impressionante. È una ragazza fortissima, con tanta grinta, e una tecnica elevata”.

Sulla sua stagione: "Sono soddisfatta ma penso che potevo fare ancora di più, nelle prime partite non sono riuscita a fare qualche gol in più per la squadra ma l’importante era portare a casa i punti, quindi sono contenta lo stesso".

Sognate lo scudetto? "Sarebbe un sogno portare a casa un trofeo con questa maglia. Mi sento legata dal giorno che l’ho indossata e dal giorno che me la sono messa addosso mi sento milanista dentro, quando la indosso è una sensazione speciale".

Sul resto del campionato: "Ogni partita è fondamentale, a partire da quella con la Juventus, ma ogni partita sarà da combattere per cercare di portare a casa i tre punti. Questo campionato sta dimostrando che basta perdere una partita e sei fuori dai giochi".

Sulla Nazionale: "Quando vai in Nazionale la qualità è alta, gli allenamenti sono belli tosti. Le gare internazionali sono una bella crescita per tutte, sono molto contenta di farne parte e sono contenta di quello che ho fatto".