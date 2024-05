Il Milan Femminile chiude la stagione con un 3-1 alla Sampdoria: il tabellino del match

Una vittoria per congedarsi dalla stagione, un pomeriggio per salutare con tutti gli onori Laura Fusetti, nel giorno dell'ultima partita della sua carriera. Sul campo finisce 3-1 per le rossonere, grazie alla doppietta di Asllani e al gol finale di Marinelli. Una bella prestazione, un successo meritato. Fuori dal campo, invece, le emozioni sono molteplici; nel pre-partita la premiazione di Laura da parte del presidente Scaroni, il passaggio di consegne con Nadine Sorelli, capitano della Primavera che dall'anno prossimo vestirà la maglia numero 6. Dopo il triplice fischio, la festa di tutta la squadra per la numero 6, raggiunta anche dalla famiglia.

Cala il sipario sulla stagione della Prima Squadra femminile, che chiude al sesto posto in classifica con 41 punti, dopo una Poule senza sconfitte e una striscia positiva che si allunga a dieci partite. Piccole soddisfazioni finali che ci permettono di guardare al futuro e alla prossima stagione con serenità e ottimismo. Proprio parlando di futuro, significativa la celebrazione all'intervallo della Primavera di Mister Zago, a una settimana dallo Scudetto vinto a Firenze contro il Sassuolo. Gli appuntamenti con le rossonere non sono però finiti: dal 9 al 16 giugno saremo in Messico per l'Her Nations Tour.

LA CRONACA

Inizio strombettante delle rossonere, che partono all'assalto dal primo minuto e al 4' segnano con Asllani, puntuale a rimorchio con il destro sul cross basso di Dompig. Vantaggio immediato e quasi anche il raddoppio, perché al 7' Ijeh fa tutto bene ma conclude debolmente e permette la parata di Tampieri. Il 2-0 arriva però al 22' con un'azione in fotocopia rispetto alla rete precedente: stavolta il cross è di Guagni, Asllani rifinisce di sinistro e fa 2-0. La partita sembra in discesa e Tampieri al 24' è miracolosa nell'evitare il 3-0 su Dubcová. La Sampdoria, fino a quel momento schiacciata e in difficoltà nel ripartire, trova spazi in contropiede e costringe Babb a una grande uscita al 36'. Nel finale di tempo, Tampieri dice di no a Ijeh al 44' con una parata di ginocchio, il tirocross di Guagni si ferma invece sulla traversa.

La ripresa inizia con Marinelli in campo per Ijeh, ma il copione non cambia: Dompig ci prova due volte e in entrambe le occasioni viene fermata dal portiere avversario. Al 53' Guagni pesca ancora Asllani a centro area, ma stavolta Kosse calcia alto e non trova la porta. Il Milan spreca e la Sampdoria ci crede, ma deve fare i conti con Babb, provvidenziale in ben tre diverse occasioni. Al 70' standing ovation di tutto il PUMA House of Football per Fusetti, sostituita da Mesjasz. La Sampdoria accorcia al 74' con un colpo di testa di Re su azione di corner. Nei minuti finali Mister Corti concede spazio anche a Matilde Copetti tra i pali, in pieno recupero Marinelli segna la terza rete in contropiede su assist di Bergamaschi. Titoli di coda, sulla partita e sulla stagione.

IL TABELLINO

MILAN-SAMPDORIA 3-1

MILAN (4-3-3): Babb (47'st Copetti); Guagni (25'st Soffia), Fusetti (25'st Mesjasz), Piga, Bergamaschi; Cernoia, Rubio, Dubcová; Dompig, Asllani (42'st Arrigoni), Ijeh (1'st Marinelli). A disp.: Giuliani; Cesarini, Laurent, Mikulica. All.: Corti.

SAMPDORIA (4-3-3): Tampieri; Giordano (13'st Nagy), Panzeri, Re, Oliviero; Brustia (44'st Tarenzi), Fallico (13'st Benoit), T. Della Peruta; Cuschieri (27'st Micheli), Taty, Baldi (13'st V. Della Peruta). A disp.: Karresmaa, Tinti; Battelani. All.: Rossi.

Arbitro: Gandino di Alessandria.

Gol: 9' Asllani (M), 22' Asllani (M), 29'st Re (S), 49'st Marinelli (M).

Ammonite: 31'st Brustia (S), 39'st Babb (M).