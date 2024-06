Il Milan Femminile saluta il Messico con un'altra vittoria in amichevole: 5-2 al Tuzas de Pachuca

Seconda e ultima amichevole dell'Her Nations Tour, competizione che ha accolto le rossonere in terra messicana nell'ultima settimana. Contro il Tuzas de Pachuca, 5-2 il risultato a favore della nostra squadra, che ha saputo rimontare lo 0-2 dei primi 25' segnando cinque reti dalla mezz'ora della prima frazione in poi. In rete ancora Ijeh, per il gol del 2-1, a consolidare il suo ruolo da assoluta protagonista di questa tournée dopo la tripletta contro il Club Rayadas. A seguire, rete di Dompig, doppietta di Cernoia in due minuti e sigillo finale su rigore di Laurent, entrata a inizio ripresa.

Un'altra bella affermazione, dunque, dopo il 4-0 della prima uscita contro il Club Rayadas. Due risultati che impreziosiscono una tournée interessante e arricchente per la nostra Prima squadra femminile, che ora potrà riposare e ricaricare le batterie in vista della prossima stagione. C'è stato spazio, anche questa notte, per le tre ragazze aggregate dalla Primavera femminile: Arrigoni, Stokić e Mikulica sono entrate nella ripresa e hanno giocato minuti importanti. Nelle prossime ore la squadra farà ritorno in Italia.

LA CRONACA

La partita inizia sotto l'egida del Tuzas de Pachuca, che segna due reti nei primi 25' di gioco: entrambi i gol portano la firma di Charlyn Corral. Il primo squillo rossonero arriva al 31' ed è il gol che accorcia le distanze, firmato Ijeh, che salta un difensore e con il sinistro fulmina Barreras per il 2-1. Prima dell'intervallo, doppio importante salvataggio, prima di Babb e poi di Gosia, per cristallizzare il risultato e andare al riposo con un solo gol da recuperare. La ripresa inizia con diversi cambi da entrambe le parti, ne approfitta la nostra formazione che si porta subito in parità con un grande gol di Dompig, un destro potente sotto la traversa.

Inerzia completamente ribaltata e ora il Tuzas è costretto sulla difensiva e, dopo un salvataggio sulla linea al 60' su altro tentativo di Dompig, ecco il vantaggio rossonero al 64': Cernoia recupera palla, sullo slancio salta due avversarie e calcia di sinistro trovando il gol. Sempre Valentina trova il 4-2 due minuti più tardi, segnando sulla ribattuta di una punizione, calciata da lei stessa, con un bel sinistro all'angolino. Al 74' chiude i giochi Emelyne Laurent con un calcio di rigore chirurgico. Nel finale un guizzo di Stokić costringe Vidrio al fallo da rosso. Finisce 5-2.

IL TABELLINO

TUZAS-MILAN 2-5

TUZAS PACHUCA (primo tempo): Barreras; Godinez, Florez, Gonzalez, Minota, Nieto, Murillo, Ibarra, Manzo, Soto, Corral, Torres. (secondo tempo): Holguin; Canseco, Ohale (32'st Garcia), Usme (32'st Valadez), Ocampo, Sanchez, Vidrio, Madrid, Nicosia, Diaz, Ihezuo. A disp.: Espinoza, Flores, Ramirez. All.: Torres.

MILAN (4-3-3): Babb (31'st Copetti); Soffia; Piga (4'st Arrigoni), Mesjasz (1'st Swaby), Vigilucci; Rubio, Mascarello (1'st Laurent), Cernoia; Dompig (35'st Mikulica), Ijeh (35'st Stašková), Marinelli (31'st Stokić). A disp.: Bergamaschi, Fusetti. All.: Corti.

Gol: 6' Corral (T), 25' Corral (T), 31' Ijeh (M), 4'st Dompig (M), 19'st Cernoia (M), 21'st Cernoia (M), 27'st rig. Laurent (M).