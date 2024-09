Il punto sulla Serie A Femminile: primo punto per il Milan

Juventus e Fiorentina continuano a guidare la classifica di Serie A a punteggio pieno, insidiate dall’Inter che ha frenato nell’ultimo turno pareggiando nel derby, con la Roma che pur non avendo mai perso si trova qualche passettino indietro in questo avvio di stagione.

Nell’ultimo turno le bianconere si sono imposte, non senza fatica, sul campo della Lazio grazie a un gol di Sofia Cantore a una manciata di minuti dal fischio finale col risultato sull’1-1 fissato dai gol di Schatzer e Goldoni. La Fiorentina invece ha risposto con un netto 4-0, che dimostra una grande reazione dopo la disfatta in Champions contro il Wolfsburg, contro una Sampdoria che deve ancora ingranare e si trova attualmente in coda alla classifica, seppur non da sola. Vittoria senza troppe discussioni anche per la Roma che va sotto a Como, ma poi rimonta grazie alla doppietta di Evelyne Viens e al gol di Troelsgaard.

Come detto frena l’Inter che culla il sogno di fare proprio il derby grazie alla prima rete italiana di Tessa Wullaert, venendo però raggiunta nei minuti finali da Laurent. Prima vittoria stagionale, e primi punti, infine per il Napoli Femminile che piega il Sassuolo grazie a una perla in apertura di Debora Novellino.

Serie A Femminile, 3ª giornata

Già giocate

Napoli Femminile-Sassuolo 1-0

2' Novellino (N)

Lazio-Juventus 1-2

10’ Schatzer (J), 29’ Goldoni (L), 84’ Cantore (J)

Como Women-Roma 1-3

23’ Karlernas (C), 35' e 45' Viens (R), 49' Troelsgaard (R)

Inter-Milan 1-1

77' Wullaert (I), 87' Laurent (M)

Fiorentina-Sampdoria 4-0

10’ e 60’ Janogy (F), 52’ e 66’ Bonfantini (F)

La classifica aggiornata:

Juventus Women 9

Fiorentina Femminile 9

Inter Women 7

Roma Women 5

Como Women 3

Napoli Femminile 3

Lazio Women 2

Milan Women 1

Sassuolo Femminile 1

Sampdoria Women 1