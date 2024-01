Le parole di Davide Corti prima di Milan-Juventus: "Ora comincia un nuovo campionato, ci aspettiamo una grandissima partita"

vedi letture

Davide Corti, allenatore del Milan Femminile, ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali del club rossonero prima della importante sfida di campionato contro la Juventus, in scena domani pomeriggio alle 16.15 in Piemonte. Ecco le sue riflessioni sul campionato che ricomincia: "Staccare ci ha fatto bene, le ragazze arrivavano da un periodo mentalmente pesante. Abbiamo recuperato energie e anche delle ragazze che non erano al 100%, ora abbiamo molte più opzioni per affrontare le partite".

Sul match contro la Juventus: "Le partite migliori le abbiamo giocate contro avversari più forti sulla carta, credo che fare risultato potrebbe essere una chaive di volta importante, loro sono reduci da una vittoria, noi siamo cariche anche più di loro, da qui comincia un nuovo campionato, siamo più pronte fisicamente e mentalmente. Ci aspettiamo tutti una grandissima partita".

Sulla situazione del campionato: "Sicuramente giocare contro una squadra in alto in classifica può creare spazi diversi da sfruttare. Contro il Napoli abbiamo trovato una difesa chiusa, trovare spazi per fare gol era difficile. Cercheremo di dare spazio a tutte, trovando nuove soluzioni, cercando assetti più equilibrati, che ci permettano di provare certe giocate che durante la settimana proviamo, ma poi per qualche infortunio non riusciamo a portare in campo. Se veniamo fuori e costruiamo un'identità un po' più marcata riusciremo a risalire in classifica in una posizione più adatta al nome del nostro club".

Un augurio per il futuro della sua squadra: "Credo che riusciremo ad avere una nuova attitudine, un nuovo atteggiamento, la voglia di rivincita per tutte le occasioni in cui non abbiamo raccolto ciò che le ragazze meritavano. Ci servono anche più audacia e più fortuna, tutti elementi di questo sport che fino ad oggi ci hanno impedito di ottenere qualcosa in più".