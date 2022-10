Milan Femminile, Asllani nella top 11 della quinta giornata di Serie A

Fonte: figc.it

Kosovare Asllani è stata inserita dalla FIGC nella TOP XI delle migliori giocatrici per la quinta giornata di Serie A Femminile.

"Kosovare Asllani: Oltre alla doppietta valsa i tre punti per il Milan contro la Sampdoria, la giocatrice rossonera ha toccato 10 palloni in area avversaria e tirato tre volte in porta in questo turno – nessuna ha fatto meglio in entrambe le classifiche".