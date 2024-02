Milan Femminile: bis per le rossonere, ancora una vittoria nella Viareggio Cup

Back-to-back! Dopo il 2023, anche nel 2024 è il Milan ad aggiudicarsi la Viareggio Women's Cup: le giovani rossonere si sono imposte nettamente in Finale sulla Rappresentativa Under 19 della Lega Nazionale Dilettanti, 4-0 il punteggio finale. Sbloccato il match a fine primo tempo con Longobardi, le ragazze di Zago hanno chiuso i conti a inizio ripresa con due gol in rapida successione di Appiah (capocannoniere del torneo) e Cesarini. Nel finale il quarto centro, grazie a Maria Vittoria Cappa. Un successo meritato per una squadra che prosegue nel migliore dei modi il suo importante percorso di crescita.

Una vittoria, quella di Torre del Lago, resa ancora più dolce dalla piccola rivincita sull'avversaria in Finale, che aveva sconfitto Sorelli e compagne nel match di girone sabato scorso. In tre stagioni di attività la Primavera femminile rossonera arriva così al suo secondo trofeo, confermando l'alto livello del progetto milanista. Tante, infatti, le ragazze cresciute tra le fila delle nostre giovanili tra quelle scese in campo oggi nella Finale. Uno splendido pomeriggio che sarà sicuramente carburante prezioso per il prosieguo di una stagione che si spera possa portare altre grandi soddisfazioni. Brave ragazze!

LA CRONACA

Tanto equilibrio in avvio, con le rossonere costantemente in avanti alla ricerca del gol del vantaggio. Al 14' la prima grande occasione per la squadra di Zago: un'azione insistita termina con l'assist di Longobardi per Stokić. L'attaccante serba conclude ma trova il salvataggio sulla linea di Bauce, con Minnei che mette fuori sulla ribattuta. Al 26' bel filtrante di Cesarini per Longobardi, Cazzioli dice di no in uscita. Altra chance al 36' sugli sviluppi di un corner, con Zanini che taglia sul secondo palo e sfiora lo specchio con la sua conclusione. Il meritato vantaggio delle rossonere arriva a ridosso del duplice fischio, al 44': cross basso di Stokić, tocco rapace in area piccola di Longobardi per l'1-0.

Dopo il gol e l'intervallo le rossonere rientrano alla grande dagli spogliatoi, firmando l'uno-due che chiude i conti. Al 50' la neo entrata Appiah s'invola sulla destra, entra in area e conclude anticipando l'uscita di Cazzioli e mettendo così a segno il raddoppio. Il tris giunge al 55', dopo che l'inserimento centrale di Stokić porta a un rigore per il Milan. Dal dischetto va Cesarini, che spiazza Cazzioli per il 3-0 delle rossonere. Il triplo vantaggio non ferma la squadra di Zago, che continua a macinare occasioni. Al 72' altra ripartenza di Appiah e al 74' un nuovo inserimento centrale di Stokić: entrambe le opportunità terminano con la risposta del portiere avversario. Il quarto gol arriva nel finale, quando all'86' la neo entrata Cappa - servita da rimessa laterale - salta l'avversaria con un bel sombrero e batte il portiere in uscita. E al triplice fischio si scatena la festa rossonera!