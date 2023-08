Milan Femminile, Cernoia: "Attendevo con ansia l'esordio. Dobbiamo farci trovare pronte per il campionato"

Valentina Cernoia, nuovo volto del Milan Femminile, ha parlato ai canali ufficiale del club dopo l'amichevole dei giorni scorsi contro il Parma vinta 3-1 dalle rossonere.

Il debutto con il Milan: “Fare il mio esordio con le mie nuove compagne porta con sé un mix di emozioni. Era un esordio che attendevo perché è passato tanto tempo dal giorno della mia presentazione. Ho avuto una grande esperienza di mezzo e oggi sono felice di aver giocato i primi minuti con le mie compagne“.

La condizione fisica: “Fisicamente sono un pochino più indietro. Sono arrivata tre giorni fa a fare il primo allenamento con la squadra quindi prendo il buono di questa giornata che ho vissuto e di questi primi 45 minuti giocati insieme. C’è ovviamente tanto lavoro ancora da fare e sono tornata piena di voglia di far bene“.

Le amichevoli prima dell’inizio della stagione: “Ci aspetta un mese importantissimo. Prima dell’esordio stagionale con la Roma in casa, abbiamo un torneo prima a Madrid e poi a Tolosa che sarà molto importante. Ci sono squadre di livello altissimo che non hanno bisogno di presentazioni e per noi sarà utile per vedere il lavoro che abbiamo fatto, per me in questi pichi giorni, per le ragazze per il lavoro sin qui svolto. Tante partite a disposizione e quindi la possibilità di migliorare. Dobbiamo sfruttare queste opportunità al massimo e farci trovare pronte per la prima di campionato“.