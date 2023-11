Milan Femminile, domani alle 18 il match casalingo contro la Sampdoria

Domani alle 18 il Milan Femminile di Maurizio Ganz sarà impegnato contro la Sampdoria nel match valido per l'ottava giornata di Serie A. La sfida si giocherà al Puma House of Football di Milano. Le rossonere sono seste in classica con 8 punti, mentre le blucerchiate sono settime con 6 punti.