Milan Femminile, domani alle 18 rossonere in trasferta sul campo del Como

Dopo aver battuto 7-2 il Verona e aver strappato il pass per i quarti della Coppa Italia Femminile, il Milan di Maurizio Ganz sarà impegnato domani nel match valido per la quarta giornata di Serie A: le rossonere affronteranno alle 18 in trasferta il Como Women. Il match si giocherà allo Stadio Ferruccio di Seregno.