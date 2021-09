Milan Femminile, domani la seconda di campionato contro la Sampdoria

Domani alle ore 17.30 il Milan Femminile allenato da Maurizio Ganz affronterà per la seconda giornata di Serie A 2021/2022 la Sampdoria del tecnico Antonio Cincotta. Dopo l’ottimo debutto con vittoria per 4-0, le ragazze rossonere sono chiamate a confermarsi contro una formazione nuova (la Sampdoria nel giugno scorso ha acquisito il titolo sportivo della Florentia San Gimignano), che però al debutto ha vinto per 1-2 contro la neopromossa Lazio. Nella formazione ligure figurano anche due ex giocatrici rossonere: Selena Babb e Giorgia Spinelli.