Milan Femminile, Ganz: "Zurigo? Spero di recuperare tutte per il 17 agosto"

Maurizio Ganz, tecnico del Milan Femminile, si è così espresso nell'intervista concessa a MilanTV sulle calciatrici da recuperare in vista del match, in programma tra una settimana, tra le rossonere e lo Zurigo: "In queste settimane abbiamo dovuto disputare alcune partite senza diverse giocatrici, alcune infortunatesi nei primi giorni di preparazione. Spero di recuperarle tutte per il 17 agosto, anche Veronica Boquete. Oggi Arnadottir ha iniziato a toccare il pallone. Adami e Agard non erano al 100% così come Valentina Giacinti".