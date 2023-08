Milan Femminile, gli impegni delle rossonere di Ganz nel mese di agosto

Già al lavoro da qualche giorno, Le ragazze di Mister Ganz si accingono a spostarsi dal PUMA House of Football a Storo, per aumentare i giri del motore di un'estate ricca: dalla Spagna alla Francia, tornei internazionali alla vigilia di un campionato da vivere come protagoniste.

AMICHEVOLE

Milan-Merano, sabato 12 agosto ore 17.00 - Stadio Grilli, Storo

THE WOMEN'S CUP

Semifinale, Milan-América de Cali, mercoledì 23 agosto ore 18.00 - Centro Deportivo Wanda Alcalá de Henares (Madrid)

Finale (1° o 3° posto), Milan-Atlético Madrid/River Plate, sabato 26 agosto ore 18.00 o 21.00 - Centro Deportivo Wanda Alcalá de Henares (Madrid)

AMOS CUP

Semifinali il 28 agosto (ore 18.00 o 21.00), Finali il 31 agosto allo Stade Michel Bendichou di Colomiers (Francia). Oltre al Milan, prenderanno parte al torneo Atlético Madrid, Liverpool e Paris Saint-Germain.