Milan Femminile, l'U15 conquista lo Scudetto

Terzo posto in Serie A con la Prima Squadra. Semifinale Scudetto (e vittoria nel Torneo di Viareggio) per la Primavera. Finale per il titolo - sfumato soltanto ai calci di rigore - per l'Under 17. E, infine, il Tricolore vinto dall'Under 15. Questo il bilancio 2022/23 del settore femminile del Milan, che ha chiuso in bellezza con la vittoria, venerdì 30 giugno, della squadra di Ilenia Prati che si è laureata Campione d'Italia. Il secondo Scudetto per le squadre femminili rossonere, dopo quello conquistato nella scorsa stagione dall'Under 17: un successo addolcito dall'essere stato raggiunto al termine di un grande percorso, coronato dalla vittoria in Finale contro l'Inter.

Un Derby conquistato per 3-1 e siglato, tra il secondo e il terzo tempo di gioco, dalle reti segnate da Di Falco, Strecapede e Tomaselli. Gol di pregevole fattura per un risultato identico a quello maturato, nell'ambito della Final Four di Senigallia, in Semifinale contro il Napoli. Un cammino onorato anche dal Quarto di finale vinto contro la Juventus (vincitrice del titolo nella stagione 2021/22) e, in generale, da una crescita continua del gruppo che ha espresso alcune sue rappresentanti anche nell'Under 17, categoria superiore ed egualmente protagonista di un'ottima annata.

"Eravamo motivate e cariche", le parole post vittoria di Mister Ilenia Prati. "L'anno scorso abbiamo reso al di sotto di quanto potevamo, quest'anno ci abbiamo provato con le giuste motivazioni sia da parte della squadra che dello staff. Dal 21 agosto al 30 giugno il gruppo ha lavorato in maniera fantastica per raggiungere l'obiettivo. E alla fine ce l'abbiamo fatta: che bello!". L'allenatrice rossonera parla, poi, anche di un altro tema importante e relativo all'annata del nostro Settore Giovanile.

"Stiamo tutti lavorando con dei principi chiari. Se si lavora bene poi si fanno crescere delle giocatrici di qualità, in grado di giocare ad alto livello". Parole importanti e chiare, soprattutto pensando alla composizione delle diverse rose. È stato assai frequente in questa stagione vedere rossonere "sotto età" integrare squadre di categoria anagrafica superiore. Fino ad arrivare al caso di Giulia Semplici, dal 2023/24 in Prima Squadra dopo aver fatto l'intera trafila del Settore Giovanile rossonero. Per un Milan che cresce sempre più spedito.