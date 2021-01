Milan Femminile, Mauri: "Contenta per l'assist, fondamentale chi è entrato dalla panchina"

Claudia Mauri, centrocampista del Milan Femminile, ha parlato ai microfoni di Milan TV al termine di Florentia-Milan. Queste le sue dichiarazioni: “Una vittoria importantissima, non eravamo mai riusciti a portare via i tre punti da questo campo. Hanno fatto sempre ottimi risultati in casa, per noi era importantissimo vincere”.

Sulla classifica: “Questi tre punti ci hanno permesso di staccare il Sassuolo che ieri ha perso, continuiamo ad essere in scia con la Juve”.

Una partita in cui siamo state molto unite, abbiamo lottato l’una per l’altra e l’abbiamo fatto perché ci tenevamo a fare una buona prestazione. Sappiamo cosa vogliamo ottenere quest’anno. Un ottimo lavoro di squadra anche con le ragazze che entrano dalla panchina, dobbiamo sempre farci trovare pronte. Sono felicissima della prestazione di tutte”.

Sulla sua prestazione: “Sono molto soddisfatta della prestazione che ho fatto, sapevo che la squadra aveva bisogno di forze fresche dalla panchina per lottare. Sono ancora più contenta per il mio primo assist e per aver messo un’impronta decisiva sulla partita”.